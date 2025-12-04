Si dice spesso che l’amore che è in grado di donare un animale non ha eguali. E se il cane è il migliore amico dell’uomo, Philip Hoover ha saputo ricambiare il suo affetto fino a morire per salvarlo.

L’uomo, 69enne dell’Indiana, lo scorso lunedì si è tuffato in uno stagno ghiacciato nella contea di Elckart dove era caduto accidentalmente il suo amato amico.

Il 69enne è riuscito a salvare il suo cane, ma non se stesso. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nel laghetto artificiale, mentre il cucciolo era lì sano e salvo.

Una storia drammatica d’amore incondizionato che commuove.