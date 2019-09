Si traveste da Samara e semina il panico a Fluminimaggiore, donna bloccata dai carabinieri

Ha un volto la persona che, per giorni, ha girato per Fluminimaggiore impersonando Samara di The Ring. Si tratta di una turista tedesca di venticinque anni che sino allo scorso fine settimana ha alloggiato in località “Su Mannau”. I militari hanno ricostruito, anche grazie alle segnalazioni, i movimenti della giovane che ogni notte percorreva circa 3k chilometri fino al cimitero, vestita e truccata proprio come la protagonista del film. Qualcuno, tra i residenti, ha notato l’insolita “apparizione” ed ha fotografato la donna. I militari hanno continuato a raccogliere testimonianze, alcune dai toni preoccupati, circa la presenza della ragazza che ha aderito al “Samara Challenge”, sfida partita dai social network. La giovane “burlona”, comunque, non rischia nulla: sono gli stessi militari a informare che “Allo stato attuale non sono emerse condotte penalmente rilevanti, tuttavia gli accertamenti proseguono sia per scongiurare spaventi cagionati ai residenti, sia per impedire conseguenze peggiori, ad esempio provocando incidenti stradali sbucando improvvisamente dal bordo strada”. i

“Indirettamente è una tutela degli stessi ragazzi aderenti alla sfida che si aggirano a piedi al buio su strade provinciali o, come già accaduto in altre zone d’Italia, corrono il rischio di subire le reazioni violente di passanti spaventati. L’invito è quello di non emulare assolutamente il gesto che, pur sembrando un innocuo gioco da appassionati di film horror, nasconde moltissimi rischi, sia legati all’intralcio alla circolazione strada sia al rischio di addentrarsi in zone ove è facile smarrirsi in orario notturno”.