Post choc delle Guardie ambientali sarde contro Jovanotti: “Sei un testicolo”

“Caro Lorenzo il mondo dell’ambientalismo sarà pure inquinato come la fogna ma tu sei e rimarrai un testicolo! Ricordati che con i soldi non si puo’ comprare tutto e tutti! ci sarà sempre qualcuno che ti manderà aff******!”. Questo il post, dai toni decisamente choc, pubblicato dalle Guardie ambientali Sardegna sulla propria pagina ufficiale Facebook. Nel mirino finisce Jovanotti, reduce dal lunghissimo Beach Tour e criticato da alcune associazioni ambientaliste proprio per l’impatto che i suoi show avrebbero avuto sull’ambiente. Jova si era difeso già da alcuni attacchi con un lungo comunicato sulla sua fanpage: “Un delirio nei social, una miriade di caz**** sparate a vanvera da chiunque, una corsa al like facile da parte di sigle e siglette che hanno approfittato ogni giorno della visibilità offerta da un nome popolare e da un grande evento per cavalcare l’onda, mettersi in mostra, inventare palle, produrre prove false che nessuno mai verificherà perché la rete è così. Addirittura “Lega ambiente” e “Ente Nazionale Protezione Animali” recentemente sono cascate in una trappola tesa loro dai mitomani che se non fossero pericolosi farebbero anche ridere. Ci siamo presi cura di ogni aspetto legato alla tutela dell’ambiente investendo più delle risorse disponibili, e ci siamo sottratti alla spocchia pelosa di molti farabutti che dietro alla maschera dell’ambientalismo nascondono ansia di protagonismo quando non disonesta ricerca di incarichi ben pagati con denaro pubblico o donazioni di gente raggirata con false immagini a effetto, ripeto: false,taroccate, inventate, decontestualizzate, drammatizzate ad arte. Pensate che in una spiaggia una delle tante denunce preventive che abbiamo avuto sosteneva che avremmo danneggiato una specie floreale e allegava foto specifiche che poi si sono rivelate essere fiori che crescono nel sud del Pacifico, fiori che nel mediterraneo non esistono neanche dal fioraio. Hanno detto bugie a raffica, ogni giorno taggando me per sbracciarsi nella folla dei social per un follower in più”.