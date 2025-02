Incidente questa notte sulla Ss 131 a Villagreca, in direzione Cagliari.

Per cause ancora da accertare un tir si è ribaltato, all’incrocio col centro abitato. Ferito il conducente, anche se non in modo grave. Forti ripercussioni sul traffico stradale.

Sul posto le forze dell’ordine, il 118 e i vigili del fuoco.