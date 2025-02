Transenne che delimitano il passaggio per chi percorre a piedi la strada che costeggia i lavori di regimazione idraulica presso il lago del Poggio. Queste serviranno anche come scudo per le vetture in corsa che avranno un motivo in più di avvertimento riguardo il cantiere in corso. I fatti: pochi giorni fa la questione era stata sollevata dopo la segnalazione di una residente che aveva denunciato la grave situazione di pericolo. Allertati la polizia forestale e la polizia locale di Capoterra, sono prontamente intervenute e hanno appurato che la situazione era di grave rischio per la viabilità e per l’incolumità delle persone. Dopo qualche giorno l’area è stata transennata in modo tale da creare un percorso per i pedoni e un limite per gli automobilisti.