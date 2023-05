Sfrecciano in auto, nel bagagliaio due chili di marijuana: giovani pusher sardi arrestati

Proseguono i controlli a tappeto dei carabinieri di Oristano nei fine settimana anche in previsione della stagione estiva ormai alle porte. Nella notte tra giovedì e venerdì i militari del nucleo operativo e radiomobile, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in via Lussu, hanno fermato una macchina che stava andando a forte velocità. A bordo due giovani, un 25enne ed un 20enne entrambi di Terralba, di cui uno con precedenti specifici: un forte odore di stupefacente è stato subito percepito dai militari che, all’interno del portabagagli, hanno trovato quattro sacchi contenenti rispettivamente 500 grammi ciascuno di marijuana per un peso complessivo superiore ai due chilogrammi, ed alcuni grammi nel porta oggetti. La perquisizione, estesa alle abitazioni dei giovani, ha permesso di sequestrare la somma in contanti di 1600 euro, provento dell’attività di spaccio al dettaglio ed otto grammi di marijuana. I giovani sono stati arrestati e dopo l’udienza di convalida che si é tenuta ieri mattina, rimessi in libertà in attesa del processo.

E, alle prime ore dell’alba di oggi, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Oristano hanno arrestato un 39enne originario del nuorese ma da tempo domiciliato ad Oristano: in un cassetto di un mobile trovata altra droga, mentre è finito ai domiciliari un quarantenne, accusato di non avere rispettato l’obbligo di dimora.