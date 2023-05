Rubano le chiavi dalla cassetta e dormono abusivamente in un B&B: due denunce a Cagliari

I carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato ieri a Cagliari per furto in abitazione e violazione di domicilio un 46enne di Gergei e un ventiduenne di Decimomannu, entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico. I due sono riusciti in qualche modo ad aprire la cassetta di sicurezza che si trova all’ingresso di un bed and breakfast di via Roma e hanno recuperato all’interno le chiavi d’accesso di una delle camere della struttura turistica. Sono anche riusciti a rinvenire una chiave passepartout che ha consentito loro di poter utilizzare in orario notturno, nell’arco di otto giorni a partire dal 4 maggio scorso, almeno tre camere. Le occupavano di notte e alla mattina si eclissavano. Hanno però lasciato delle tracce che il proprietario ha potuto rilevare. Era evidente che i letti erano stati utilizzati e che gli asciugamani fossero ancora bagnati, dopo l’uso che ne era stato fatto. Così nella serata di ieri l’imprenditore ha atteso i due al varco e quando li ha visti ha chiamato i carabinieri. Nella concitata fuga che ne è scaturita i due sono stati raggiunti e identificati. Sono stati trovati in possesso delle chiavi di accesso alla struttura e di un asciugacapelli sottratto all’interno.