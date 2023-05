Cagliari-Palermo 2-1, Ranieri vince ancora e adesso il quarto posto dista soltanto un punto

Un altro grande Cagliari, un’altra grande vittoria: Ranieri sta celebrando un altro miracolo in rossoblù e si porta a un solo punto dal Sud Tirol, sarà decisiva l’ultima giornata per decidere chi andrà ai playoff direttamente in semifinale. Col Palermo, passato in vantaggio nel primo tempo, la partita è iniziata in salita: proprio per questo va sottolineato oggi il grande carattere e il grande cuore della squadra. Che con un altro gol di Deiola ha trovato rapidamente il pareggio. Poi a decidere il match è stata l’espulsione di Marconi: il Cagliari ha preso campo e coraggio e ha trovato la solita zampata del solito cecchino Lapadula, un gran gol che consolida i playoff del Cagliari. Nella ripresa i rossoblù hanno controllato la partita contro un Palermo mai domo. E ora tutto si deciderà negli ultimi novanta minuti: se il Cagliari dovesse vincere a Cosenza e Parma e Sud Tirol non vincono, sarebbe semifinale. Altrimenti il Cagliari arrivando quinta o sesta giocherà in casa la partita secca dei quarti di finale dei playoff, con la possibilità di passare il turno anche pareggiando.