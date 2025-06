Tutto il ricavato verrà devoluto in beneficenza alla Casa di Bingo. Si trasformano in modelli i cani che, accompagnati dai loro padroni, a colpi di coda, pelo lucido e pettinato si contenderanno il podio per aiutare gli animali meno fortunati di loro. Abbandonati, maltrattati e presi in cura dai volontari che, ogni giorno, non lasciano mai nessuno in mezzo alla strada e che accolgono nonostante le innumerevoli difficoltà di gestione non solo economiche, bensì legate alla questione adozione. Per dare un ausilio dunque al lavoro dei volontari, ecco in campo anche il Comune, in questo caso capitanato dall’assessore al benessere animale Gaetano Crocco che supporta l’iniziativa assieme alla collaborazione di privati.

La Casa di Bingo Odv” nasce “nel ricordo struggente di un giovane cane, Bingo, che ha sperato tanto in un’adozione, un cane che avrebbe reso felice qualsiasi famiglia,

affettuoso ed intelligente al quale il destino non ha dato un’opportunità.

Per questo, nel suo dolce ricordo nasce una piccola associazione di volontari che accudiscono sul territorio tantissimi randagi e che offrono stalli temporanei nelle loro case ed in luoghi di fortuna in attesa di un’adozione. Figure che vanno avanti grazie alle risorse personali e ai contributi di privati che, tramite raccolte o donazioni, aiutano gli angeli degli animali meno fortunati.