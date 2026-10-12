Sestu, trasformare la ex 131 in un vero polo economico riconoscibile e capace di competere su scala regionale: il Comune incontra i commercianti per discutere di viabilità, accessibilità, trasporti, sicurezza, decoro, servizi e iniziative capaci di rendere l’intera area più attrattiva e competitiva. Non soltanto una strada sulla quale si affacciano tante attività ma un vero polo economico che cresce sempre più e che, anno dopo anno, è riuscito a racchiudere una buona fetta di interesse pubblico: centri commerciali, attrazioni, negozi e punti ristoro attraggono ogni giorno centinaia di persone. “Una grande risorsa per Sestu e tutta la Sardegna” spiega il sindaco Michele Cossa, che annuncia un incontro per il 14 ottobre, alle ore 18 presso l’aula consiliare, con gli operatori economici. “Lungo la ex SS 131 si concentra una delle realtà commerciali ed economiche più importanti della Sardegna. Centinaia di attività, migliaia di lavoratori, un patrimonio di imprese e investimenti che rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio.

Ma le cose cambiano, la concorrenza cresce e non possiamo pensare che quanto è stato costruito finora basti a garantire il futuro. Invito tutti gli operatori economici interessati a partecipare. Il futuro di quest’area riguarda voi e riguarda le prospettive di Sestu. Vogliamo ascoltare le loro esigenze e ragionare insieme sugli interventi possibili: Il Comune farà la sua parte, ma sono convinto che dalla collaborazione tra istituzioni e imprese possano nascere opportunità che difficilmente con azioni singole e non coordinate sarebbe possibile realizzare”.

L’incontro mira a capire se l’importante realtà sull’ex 131 possa riuscire a creare un meccanismo capace di racchiudere rigenerazione urbana, sicurezza e fare rete tra gli operatori. Solo il primo di una lunga serie ai quali, successivamente, saranno raccolte anche le idee e richieste dei cittadini. “Sulla ex 131 si affaccia anche un complesso residenziale dove vivono circa 2000 cittadini (Cortexandra), che hanno visto la trasformazione della zona negli ultimi anni e si sono spesso sentiti “dimenticati” soprattutto per i trasporti pubblici” spiega un cittadino”. Questo incontro tratterà anche la viabilità, i residenti chiedono che vengano valutate le loro esigenze “immerse nel polo commerciale”.