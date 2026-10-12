Il mondo dello spettacolo piange uno dei volti della comicità più singolari e riconoscibili.

Si è spento a 93 anni Giorgio Bracardi, dopo un periodo trascorso in una casa di riposo di Fiano Romano a seguito della rottura di un femore.

Tanti i personaggi che lo hanno reso popolarissimo, come il giornalista Max Vinella di Alto Gradimento o l’uccellaccio del Nicaragua Scarpantibus.

Una vita che in qualche modo era già iniziata nel segno dello spettacolo: il papà ha gestito Salone Margherita di Roma e la madre era un soprano.

E la musica è stata protagonista nella sua formazione artistica, tanto che Bracardi era un ottimo pianista e compositore.

La svolta per la sua carriera ci fu grazie a Renzo Arbore, che lo accolse nel suo famosissimo programma radiofonico Alto gradimento.

Poi tantissima tv già a partire dagli anni ‘80 sempre con Arbore con Quelli della notte e la lunghissima avventura a Striscia la notizia nel 1995, dove impersonava Lucio Smentisco, portavoce fittizio di Silvio Berlusconi.