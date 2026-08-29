In tantissimi hanno aderito alla raccolta iniziata subito dopo la scomparsa di Elisa , molti hanno effettuato una donazione mediante bonifico bancario , altri hanno condiviso il messaggio ed hanno supportato la sottoscrizione favorendone la diffusione sui social ; la raccolta si e’ conclusa nello scorso weekend e la famiglia, come promesso, ha voluto divulgare l’ importo della cifra sottoscritta in favore dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), che ha raggiunto la somma di seimilaseiecento euro.

L’ iniziativa ” In memoria di Elisa” ha voluto trasmettere un messaggio forte per favorire la prevenzione , la ricerca e la creazione un network oncologico efficiente, dando cosi’ un grande segnale di unione e sinergia affinche’ la rete oncologica sia il piu’ possibile valida ,dotata di strutture adeguate,di personale sanitario numericamente sufficiente, preparato e motivato e le cure praticate siano basate sulle migliori evidenze scientifiche.

C’è davvero tanto desiderio che la ricerca vada avanti e la medicina possa dare a tutti un futuro migliore, ma sono necessari strumenti ed investimenti notevoli per far si’che il paziente possa essere sempre al centro dei percorsi di cura e affinché anche nei luoghi in cui la ricerca non possa essere fatta si possano ricevere le migliori cure basate su evidenze scientifiche solide.

La famiglia di Elisa, il suo compagno, i suoi amici e le sue amiche intendono ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a trasformare questo dolore in un atto d’amore nella speranza che il messaggio in memoria di Elisa sia riuscito a raggiungere più persone possibili.

Con questo piccolo grande gesto di generosità si e’ avuta la dimostrazione che se ci si crede l’unione può portare veramente molto lontano.

E’ finita una raccolta in memoria di Elisa, che continuerà a vivere nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuta ed amata ma allo stesso modo , ogni qualvolta si avra’un pensiero gentile nei confronti di una persona che attraversa un momento di difficoltà,si potra’ ricordare Elisa, la meravigliosa persona che è stata.

Nella vita di tutti giorni ,magari dopo aver trascorso una giornata impegnativa sul luogo di lavoro oppure oppressi dagli impegni e dalle preoccupazioni quotidiane, occorrerebbe fermarci un attimo e fare un’ attenta riflessione , ovverossia non dimenticare mai di essere grati per essere ancora in vita ed avere l’opportunità di cercare di essere ogni giorno la versione migliore di noi stessi.