Sestu, la dolce micia Diva dal divano alla gabbia: “Chi la vuole adottare?”

RADIO ZAMPETTA SARDA; DIVA DALLA STRADA AL DIVANO ALLA GABBIA, CERCA UNA VERA FAMIGLIA.

Segue l’ appello di Giorgia da Cagliari:

“Oggi è un giorno triste, poche ore fa ho ricevuto la notizia che speravo non arrivasse, la persona che la aveva adottata non se la sente di tenerla perché non vuole stressare il suo gatto che sta attraversando un periodo difficile.

La realtà è che dopo la strada, (lei è la micia del Mc Donald di Sestu) e la sterilizzazione, sarebbe dovuta tornare in colonia, a meno di un miracolo. Ora, dopo aver assaporato il calore di una casa è di nuovo in gabbia perché io al momento non ho altro posto.

Lei non è più la gattina emaciata, pelle e ossa di questa estate, è sbocciata, morbida e burrosa, come posso tradirla riportandola in colonia alle porte dell’inverno?

Ditemelo voi perché io davvero non lo so

Diva, femmina sterilizzata e testata negativa FIV/FeLV in salute, segni particolari: dolcissima

Salvatela, condividete la sua storia, Aiutatela a cercare una nuova casa

Per informazioni scrivetemi in pv su messanger al profilo Giorgia Karma OPPURE AL

348 0941 632

Grazie”