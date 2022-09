Bombe d’acqua in Sardegna, maltempo da paura: case allagate, evacuato un asilo

Il maltempo fa paura, ancora una volta. La Sardegna è fra le regioni in massima allerta oggi per un’ondata di maltempo che sta colpendo la parte occidentale del Paese: pioggia, vento, grandine e temporali sono già arrivati nell’Oristanese, dove la paura che la situazione possa aggravarsi è tanta. A Siamanna è stata evacuata la scuola materna di via Gramsci: i pompieri sono intervenuti perché il piazzale antistante si era allagato, l’istituto si trova nella parte più bassa del paese, ma poiché il livello dell’acqua continuava a salire incessantemente il sindaco Melas ha ordinato di evacuare la scuola. I piccoli, terrorizzati, sono stati portati fuori in braccio ai pompieri e messi in salvo.

Scuole chiuse a Terralba, colpita solo qualche giorno fa da una violenta bomba d’acqua. Centinaia le richieste di soccorso ai vigili del fuoco, mentre il livello di allerta resta alto perché sono previsti temporali e grandine anche nel pomeriggio. In tutta la zona sta continuando a piovere ininterrottamente.