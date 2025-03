È accaduto ieri notte in via Costituzione, i rifiuti sono quelli di un market pronti per essere ritirati dagli addetti del servizio di nettezza urbana. Due persone, però, di passaggio per la via, si sono fermate innanzi ai sacchi: uno di loro ha estratto dalla tasca un accendino e ha dato fuoco agli involucri di plastica. Non si capisce il motivo che ha spinto ad appiccare il fuoco, quel che è certo è che il sistema di videosorveglianza ha ripreso l’accaduto.

Indignazione da parte dei cittadini per l’accaduto, “e se fosse andata molto peggio?”. Per fortuna i danni sono pressoché irrilevanti, rimane la preoccupazione però dei residenti per gli episodi di microcriminalità che si susseguono da tempo.