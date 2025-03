Tutto rinviato sul caso della decadenza della presidente della regione Alessandra Todde. Il Tribunale di Cagliari si pronuncerà il 22 maggio sul ricorso presentato dalla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, contro l’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello lo scorso 3 gennaio. Il provvedimento, legato a presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali per le regionali di febbraio 2024, è ora al vaglio della Prima Sezione Civile, presieduta dal giudice Gaetano Savona.

Nella prima udienza, il Tribunale ha accolto tutte le costituzioni delle parti: da un lato, lo stesso Collegio di garanzia e due cittadini che si oppongono al ricorso; dall’altro, diversi consiglieri regionali di maggioranza a sostegno di Todde.

Questa mattina la presidente non era in aula: hanno preso la parola gli avvocati di entrambe le parti. Presenti anche i pubblici ministeri Guido Pani e Diana Lecca. La discussione nel merito è fissata per la mattina del 22 maggio, al termine della quale il collegio giudicante si riunirà per deliberare.