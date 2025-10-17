Sestu, corse sfrenate in via Monserrato e niente dissuasori nella strada: i cittadini segnano l’asfalto. Un invito a rallentare e a tenere alta l’attenzione sulla problematica. A mettere in evidenza la questione è il consigliere comunale Fabio Pisu che pubblicamente spiega: “La sicurezza dovrebbe essere messa al primo posto, ma a Sestu non è così. In via Monserrato, c’è un punto di alta pericolosità in cui le macchine tendono ad andare veloci: i cittadini hanno provato invano a segnalare l’opportunità di installare un dissuasore di velocità. Davanti al silenzio hanno dunque deciso di rendere visibile la loro legittima richiesta di sicurezza nel poter camminare incolumi sulle strisce pedonali. In particolare, si pensa agli alunni della scuola secondaria di primo grado che sono soliti attraversare la via Monserrato in quel punto”.