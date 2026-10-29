In occasione dell’iniziativa Open! Studi Aperti 2026, promossa dall’Ordine degli Architetti PPC di Cagliari e provincia, viene presentato alla collettività il progetto M.O.S.A.I.C.O., firmato dallo studio DMC Architetti: la visione del nostro nuovo Centro di Aggregazione Sociale.

Dove nascerà?

L’intervento sorgerà nell’area di Is Iscas, all’interno del parco urbano e di fronte al Palazzetto dello Sport. Un tassello fondamentale all’interno del più ampio piano di riqualificazione urbana che sta interessando i nostri spazi pubblici, scolastici e sportivi.

Che cos’è M.O.S.A.I.C.O.?

Un luogo aperto e inclusivo dedicato ad attività culturali, eventi e momenti di condivisione. Una struttura pensata per mettere al centro le persone, rafforzare la rete dei servizi del quartiere e creare nuove occasioni di partecipazione e senso di appartenenza.

“Un’architettura che non è solo disegno, ma visione per il futuro di Pula e della sua comunità” ha precisato il sindaco Walter Cabasino.

“Uno spazio tanto atteso dalla nostra comunità, che garantirà un luogo di condivisione e socialità” conclude l’assessora allo sport Elisabetta Loi.