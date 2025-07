Sulla ruota di uno dei mezzi dati alle fiamme è stata ritrovata la diavolina parzialmente incendiata. Prima tanto fumo e poi le alte fiamme che avvolgono l’abitacolo e ciò che c’è intorno: questo accade quando una macchina va a fuoco e scatena la paura e la rabbia da parte dei proprietari e dei vicini di casa. A Sestu da qualche tempo questo triste fenomeno viene messo in atto troppo spesso: nessun cortocircuito, l’origine del rogo è stata individuata. Partono appelli e segnalazioni sui social al fine di risalire agli autori del reato e ad avvisare gli altri residenti del possibile pericolo: “Tra sabato 5 e domenica 6 luglio, intorno alle 3 del mattino, in via Bach a Sestu, due auto sono state incendiate da un gruppo di ragazzi. Un gesto gravissimo, che ha messo in pericolo la sicurezza di tutti.

Stiamo cercando testimonianze o video utili. In particolare, chiediamo a chi abita o ha videocamere di sorveglianza in via Bach o nelle traverse vicine di controllare le registrazioni della notte tra venerdì e sabato: via Piave, via Mascagni, via Verdi, via Gorizia, via Monteverdi” si legge. “Atti di vandalismo si sono verificati anche in Via America dove sono stati rotti appositamente dei cristalli delle auto parcheggiate” spiega un altro cittadino, “è successo anche alla mia macchina 2 settimane fa, purtroppo non ci sono telecamere nella mia zona” esprime un altro residente.