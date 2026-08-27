Sestu perde una delle sue figure storiche e più amate, il burattinaio Rahul Bernardelli. Ad annunciare la sua scomparsa il sindaco Michele Cossa, amico fraterno di Bernardelli che, con un lungo e commosso messaggio ha raccontato anche la storia bellissima di Rahul, ricca di umanità e amore per il prossimo.

“Per quasi trent’anni Rahul ha condiviso con Sestu una parte importante della sua vita e della sua arte. Sestu lo ha accolto e gli ha voluto bene”, scrive il primo cittadino, che con Bernardelli ha streto un profondo legame lungo 30 anni di amicizia.

“La sua scomparsa mi addolora profondamente.

Ho conosciuto Rahul quasi trent’anni fa. Ho visto nascere e crescere La Compagnia del Cocomero, ne ho seguito il percorso e di ho visto quanto intensamente, anno dopo anno, la loro storia si è intrecciata con quella della nostra comunità.

Rahul la portato in Sardegna la sua storia personale e familiare. E l’ha portata a Sestu, che insieme a Monica aveva scelto come casa.

I loro burattini hanno accompagnato la vita del nostro paese. Sono entrati nelle scuole, nelle feste, hanno incontrato migliaia di bambini e famiglie. “Pippius in sa Lolla” e “Bastoni e Burattini” sono entrati nella memoria collettiva di Sestu e testimoniano un lavoro culturale appassionato e mai banale.

Grazie, Rahul, per quello che hai dato a Sestu. Hai seminato cultura, fantasia, sorrisi e stimolato in generazioni di bambini curiosità e senso della bellezza. E credo di poter dire che Sestu ti abbia ricambiato con affetto, facendoti sentire parte di essa e volendoti bene.

Oggi Sestu perde un artista e saluta un amico.

Esprimo a Monica, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli hanno voluto bene la mia più sincera vicinanza.

Ciao Rahul. Sestu non dimenticherà i tuoi burattini, le storie che ci hai raccontato e la tua straordinaria umanità”