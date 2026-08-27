Nel corso della serata di lunedì 24 agosto, a Sassari, i Carabinieri della Squadra Motociclisti della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina hanno arrestato in flagranza di reato un uomo ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.

I militari, mentre transitavano all’incrocio tra via Brigata Sassari e via Torre Tonda, sono stati attirati da un parapiglia in corso sulla pubblica via. Intervenuti tempestivamente, hanno accertato che l’arrestato si era poco prima impossessato di un borsello lasciato momentaneamente incustodito all’interno di un’autovettura in sosta con le portiere aperte.

Sorpreso dal proprietario del veicolo, l’uomo ha ingaggiato una colluttazione con la vittima nel tentativo di assicurarsi la fuga e trafugare la refurtiva ma l’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccarlo.

Il borsello è stato quindi recuperato e restituito al legittimo proprietario mentre l’arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia in attesa dell’udienza di convalida.