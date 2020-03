Serrenti, primo caso di Coronavirus: c’è la conferma del sindaco 

È stato confermato il caso di positività al Coronavirus a Serrenti. A dare l’aggiornamento è il sindaco Pantaleo Talloru: “Il protocollo di gestione dell’emergenza prevede la ricostruzione della catena dei contatti tenuti dalla persona risultata positiva. Gli organi competenti disporranno la quarantena o l’isolamento fiduciario delle persone coinvolte. Le attività d’indagine e di censimento dei contatti avvengono a cura del personale addetto all’emergenza che contatterà telefonicamente i cittadini serrentesi presumibilmente coinvolti nel contagio. Le prime ore d’attivazione del protocollo”, avvisa Talloru, “sono fondamentali per il buon esito delle attività”.

“A tale proposito si ricorda che i cittadini possono spostarsi dalla propria abitazione solo per inderogabili motivi di lavoro, salute ed estrema necessità. Nelle prossime ore verranno emanate specifiche ordinanze per gli adempimenti del caso. Tutta non impegnata in attività lavorative di pubblica utilità o fornitura di beni e servizi essenziali è tenuta a stare a casa”.