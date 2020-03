Serrenti, gli angeli volontari portano spesa e medicine agli anziani nei giorni del Coronavirus

Da domani 17 marzo e da sabato 21 marzo la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana di Serrenti porteranno la spesa e i medicinali alle persone anziane e alle fasce più deboli del centro del Medio Campidano. A comunicare l’iniziativa è il Comune che, come tutti i comuni dell’isola, si sta impegnando a organizzarsi per fronteggiare le problematiche legate all’emergenza coronavirus. “Un grande, grandissimo grazie. Per maggiori informazioni – comunica l’amministrazione – e prenotazioni è possibile contattare le associazioni ai seguenti numeri: ProCiv. 3478289603 e Croce Rossa 3471802530” .