Cagliari, la buona notizia dal Santissima Trinità: tutti negativi i test su 24 pazienti dell’ospedale per il Coronavirus. Lo conferma in serata l’Unità di Crisi della Regione. Esiti delle analisi su 24 pazienti del SS Trinita’: tutti negativi. E una luce sottile di speranza si accende su Cagliari, nel giorno in cui si è saliti a 107 positivi in Sardegna ma la curva del contagio in campo nazionale è cominciata a scendere.