Peperoni da buttare via, mesi di sacrifici spazzati via in un attimo e la disperazione da parte di chi, sino a ieri, ha fatto i conti con la siccità, e oggi si trova in una situazione completamente capovolta.

“Forte dispiacere e impotenza di fronte a tanta devastazione” sono le parole del Sindaco Gianluca Melis.

“Auguro a tutti gli agricoltori una pronta ripresa”.