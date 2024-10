Immagini post alluvione a Siliqua: tutto allagato, un mare di fango e si è temuto il peggio

Si è temuto il peggio durante le scorse ore ma, grazie al lavoro senza sosta dei vigili del fuoco e delle forze messe in campo, si registrano solo danni a macchine e abitazioni. Lungo la Sp 2 si sono verificate delle frane, massima prudenza a chi percorre l’arteria, e il Comune avvisa i cittadini “che non hanno ancora segnalato eventuali disagi e scantinati allagati di farlo segnalando al numero 3403583271. La protezione civile, insieme ai VVF ha lavorato tutta la notte per limitare i disagi e dare supporto alla cittadinanza. Nelle prossime ore se le piogge dovessero dare tregua interverranno per cercare il più possibile di ripristinare la normalità”.