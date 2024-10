Villacidro, cani in acqua a Villa Bau: “Aiutateci”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cucce sommerse, animali fradici e interni allagati: ecco cosa è accaduto al canile che ospita decine di quattro zampe che trascorrono le giornate tra coccole e carezze in attesa di essere adottati. La furia dell’acqua che si è abbattuta durante la notte ha investito anche il territorio di Villacidro e il canile non è rimasto indenne: “Questo è quanto in canile a Villacidro, se qualcuno è in zona, sarebbe gradito un po’ di aiuto. I cani sono in ammollo” è la comunicazione. Da ore si lavora con il massimo impegno per mettere in sicurezza gli animali, si guarda il cielo con preoccupazione, le nuvole nere e gonfie di pioggia fanno paura.

Camminano spaesati e infreddoliti, ma non sono soli: con loro gli amorevoli custodi che, soprattutto nei momenti più difficili, si prendono cura di loro, degli amici a quattro zampe meno fortunati.