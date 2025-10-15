Situazione critica, però, anche lungo le arterie extraurbane: “Mi trovavo proprio nella strada Sanluri/Samassi. Ho avuto una paura incredibile” afferma M.A.

Anche per oggi è previsto maltempo, le raccomandazioni impongono soprattutto agli automobilisti di prestare la massima attenzione.

Serramanna sott’acqua dopo il temporale: strade allagate e automobilisti costretti a fermarsi perché impossibilitati a proseguire la marcia. Scatta la protesta: “È sempre così, basta un forte acquazzone e si allaga tutto”. Una pioggia violenta e intensa verso le 20,30 ha mandato in tilt numerose vie del centro abitato: tante le segnalazioni dei residenti anche sui social, che hanno condiviso immagini e foto degli allagamenti.Niente di particolarmente eccezionale, la fortuna è stata che la pioggia è durata solo qualche minuto, ma tanto è bastato, per l’ennesima volta, a creare forti disagi. “Sono riuscito ad abbassare la serranda come ha iniziato a piovere” spiega Carlo P., “meno male che è durato poco, se dovesse piovere così intensamente per un ora sarebbero seri problemi” scrive R.F.Via Serra e via Rinascita sono state alcune tra le strade che si sono trasformate in fiumi in piena.