Tragedia nella notte a Milano. Una ragazza di 29 anni, Pamela Genini, è stata accoltellata a morte sul terrazzo di casa dal compagno 52enne Gianluca Soncin. Dopo il delitto, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita è si trova attualmente ricoverato nell’ospedale milanese Niguarda. Stando a quanto trapelato, Pamela avrebbe chiamato il suo ex fidanzato per chiedere aiuto. L’uomo ha avvertito subito il 112 ed è anche andato sotto casa della 29enne. I militari hanno bussato e poi sfondato il portoncino d’ingresso, ma per Pamela era già troppo tardi.

A dare l’allarme anche i vicini della donna, che sentendo le urla hanno chiamato le forze dell’ordine e i soccorsi. Come riporta il Corriere della Sera, sembra che Pamela, dopo circa un anno avesse voluto chiudere la storia. Le indagini sono in corso.

Foto del nostro partner QN/Il Giorno