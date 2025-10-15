Quartu Sant’Elena, ragazza molestata da un uomo mentre camminava di fronte al parco Matteotti: “È successo ieri intorno alle 18:40, faceva allusioni sessuali con la bocca”. In aiuto alla giovane sono intervenuti anche diversi presenti ma l’uomo, “straniero”, è riuscito ugualmente a scappare.

A raccontare l’accaduto alla redazione di Casteddu Online è la ragazza, Laura L.: “È stata avvisata una pattuglia della Polizia municipale che ha chiamato i carabinieri, intervenuti 15 minuti dopo la chiamata. Sono stata aiutata da alcuni passanti che, capendo l’accaduto, hanno provato a fermare l’uomo che non era solo”.

All’arrivo dei carabinieri il molestatore era già andato via.

Nel mentre, come racconta la ragazza, sarebbe scoppiato anche un diverbio: “Ha tentato di andare via prima che arrivasse la pattuglia, anche un gruppo di persone intervenute hanno tentato di farlo rimanere lì, senza risultati.

Continuava a esprimersi in inglese e con quel poco di italiano che parlava intimava di stare zitta e che poteva fare quel che voleva”.

Una ennesima vicenda che mette in luce l’escalation di molestie ai danni di ragazze e donne che diventano oggetti e prede sessuali da parte di malintenzionati, che agiscono senza pudore anche durante le ore del giorno e in pieno centro città.