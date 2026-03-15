Serramanna, parcheggi per i disabili costantemente occupati da chi non trova altro parcheggio, l’ira di un residente: “Mia moglie è invalida al 100% perchè ha un carcinoma con metastasi ossee, non per altre disabilità”. Il parcheggio riservato spesso viene usato per fare compere e commissioni da chi potrebbe sostare anche a 100 metri di distanza, noncurante del disagio che provoca a chi, invece, lotta per la vita, contro dolori e avversità che anche un solo passo in più arreca. La segnalazione, non nuova, giunge da Antonio Di Bisogno, che chiede, ancora una volta alle istituzioni un intervento mirato contro gli incivili e ai cittadini di rispettare le norme imposte.

“Occupano i posti riservati ai disabili, in particolar modo in viale Sant’Ignazio vicino al parco giochi Arcobaleno, la mattina, a qualsiasi ora, è quasi sempre occupato da moto o macchine senza il tagliando da disabile”.

L’uomo si è già rivolto alle autorità locali “chiedendo un maggior controllo oppure dobbiamo aspettare che qualche discussione degeneri?”

Basterebbe solo un pò di buon senso per permettere a chi ha la necessità di parcheggiare nei posti riservati, invece, ancora oggi, si assiste alla sosta selvaggia messa in atto da automobilisti che non hanno voglia di percorrere due passi in più e parcheggiano anche dentro le strisce gialle.