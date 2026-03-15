Oschiri in lutto, addio al piccolo Alessio: un malore fatale per il bambino, nonostante il pronto intervento dei mezzi di soccorso, ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.

Il dramma si è consumato ieri mattina, Alessio Batzu è deceduto, dalle informazioni emerse, tra le braccia degli operatori sanitari che hanno praticato tutte procedure per strapparlo alla morte.

Il paese, appresa la notizia, si è subito stretto ai genitori e al fratello. Oggi alle ore 15:30 si svolgerà il rito funebre per salutare il piccolo angelo volato in cielo troppo presto.