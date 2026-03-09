A un anno dalla tua scomparsa il tuo ricordo è più vivo che mai.

Sergio Ruggeri

marito, padre e nonno adorato,

continui a vivere nei nostri pensieri, nei nostri gesti e nell’amore che ci hai insegnato. La tua presenza ci accompagna ogni giorno e il vuoto che hai lasciato è colmato dalla gratitudine per tutto ciò che sei stato per noi.

La famiglia lo ricorderà con una Santa Messa di suffragio

martedì 10 marzo alle ore 18.00

presso la Parrocchia del Redentore.

Con infinito affetto,

la tua famiglia.