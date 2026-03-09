“Da anni si ripete la stessa scena. I cittadini rispettosi pagano e subiscono, mentre chi sporca resta impunito”. Il caso di via del Lentisco è stato presentato in consiglio comunale da Mura, Alleanza Sardegna, attraverso un’interrogazione urgente: “È ora di svegliarsi”.

Mobili abbandonati, rifiuti sparsi, degrado davanti alle case: “Una scena che purtroppo non è più un’eccezione, ma sta diventando la normalità. È il simbolo perfetto di due problemi che si sommano” spiega Mura, “la maleducazione e l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti, l’inefficacia di un sistema di raccolta che scarica tutto sui cittadini ma non garantisce controllo, pulizia e sanzioni.

La Giunta Zedda ha trasformato tutti i cagliaritani in operatori ecologici ma in cambio non garantisce ne ordine, ne decoro ne controlli veri”.