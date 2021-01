Sergio Marracini a Radio CASTEDDU: “Chi rifiuta il vaccino poi non potrà fare causa all’Inail”

Più che una presa di posizione netta, tra chi non ha acconsentito ancora a sottoporsi al vaccino anticovid “c’è una forma di voglio aspettare ovvero voglio vedere, voglio capire come state voi, voglio vedere il prossimo vaccino; c’è una corsa da parte di chi lo vuole fare perché è convinto, da parte degli altri invece c’è un attendismo. Poi ci sono anche i no vax, ma sono una percentuale bassa. Nei social, inoltre, girano una serie di osservazioni che non sono confermate da evidenze scientifiche che frenano qualcuno che può essere più timoroso. Noi facciamo già firmare un consenso informativo a chi si sottopone al vaccino e adesso abbiamo intenzione di preparare un modulo dove specifichiamo che proponiamo il vaccino. Questo perché non vorremmo che poi ci dicessero ‘non ce l’avete proposto'”.

“È chiaro che a chi rifiuta il vaccino e poi si ammala noi ci opporremo affinché non possa fare causa all’Inail e che il caso venga portato davanti al giudice”. Sergio Marracini inoltre spiega che se “verrà vaccinato il 60% della popolazione, per l’estate la Sardegna dovrebbe essere covid free”.

Risentite qui l’intervista a Sergio Marracini del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

