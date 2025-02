Riparata di recente, la problematica si è nuovamente presentata agli occhi dei cittadini che segnalano la situazione di pericolo.

Grande, le immagini lasciano poco spazio all’immaginazione, e potenzialmente pericolosa sia per chi deve attraversare la strada che per le vetture in corsa, le quali potrebbero accidentalmente finire dentro la voragine situata al centro della carreggiata.

Da quanto si apprende, l’origine del fenomeno, tutt’altro che naturale, sarebbe dovuto a una perdita idrica, riparata, e con essa anche il manto stradale. Rattoppato, ma evidentemente qualcosa è andato storto: oggi infatti si presenta più insidioso che mai.

Massima prudenza, insomma, sino al nuovo intervento che i cittadini auspicano avvenga il prima possibile.