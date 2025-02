Partirà il 5 febbraio dalle ore 8.30 alle 12:30 e sarà eseguita dalla Ditta Proservice S.p.A. una disinfestazione contro le blatte nelle vie 5 Febbraio 2025: Via Pio IX, Vico Pio IX, Via San Silvestro. Le raccomandazioni divulgate sono di non parcheggiare automezzi in corrispondenza dei pozzetti fognari per non ostacolare le operazioni. Biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere allontanati dalle adiacenze della strada. Riporre all’interno degli edifici eventuali elementi mobili presenti negli spazi esterni altri oggetti, erbe aromatiche o ad uso alimentare, animali domestici. Tenere chiusi gli infissi durante la disinfestazione e successivamente per almeno trenta minuti. Interdizione del traffico ed al transito e allo stazionamento di persone e animali nell’area interessata, durante il trattamento e nei 30 minuti successivi. E ancora: evitare il transito e lo stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei trenta minuti successi.

“Si consiglia di chiudere temporaneamente gli scarichi domestici ed eventualmente versarvi un prodotto disinfestante per bloccare l’eventuale fuga di insetti”.