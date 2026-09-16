Un nuovo punto di riferimento per le imprese di Quartu Sant’Elena e del territorio. Confcommercio Sud Sardegna inaugura giovedì 17 settembre alle ore 17.30, in via Marconi 290, il nuovo ufficio zonale dell’associazione.

L’apertura della nuova sede rappresenta un ulteriore passo nel percorso di presenza e vicinanza dell’associazione alle imprese del territorio, che potranno contare su un punto di riferimento diretto a Quartu Sant’Elena per accedere ai servizi e all’assistenza di Confcommercio Sud Sardegna.

Dopo l’inaugurazione, il nuovo ufficio sarà aperto al pubblico a partire da lunedì 28 settembre, dal lunedì al venerdì, nelle ore del mattino. Gli orari dettagliati saranno comunicati successivamente.

La sede garantirà gli stessi servizi disponibili negli uffici di Cagliari. Dal lunedì al giovedì sarà assicurata, a rotazione, la presenza del personale di Confcommercio Sud Sardegna, mentre ogni venerdì saranno disponibili i servizi del Patronato e del Caaf di Confcommercio Sud Sardegna.