Selargius, ragazzo autistico senza diagnosi continua a dimagrire e a non digerire ciò che mangia, la famiglia disperata chiede aiuto e lancia un appello: “Aiutateci a scoprire la sua malattia”. È stata prescritta una tac senza anestesia ma “lui non riuscirebbe a sottoporsi all’esame senza essere sedato a causa della sua condizione”.

“Da ormai 6 anni nostro figlio Paolo, (nome di fantasia) ragazzo autistico e non verbale, combatte contro gravi problemi intestinali senza avere ancora una diagnosi.

Abbiamo consultato specialisti e siamo stati più volte al Pronto Soccorso, ma nessuno è ancora riuscito a darci una risposta” spiega la mamma alla redazione di Casteddu Online.

“Paolo non può dirci dove sente dolore né spiegare cosa lo affligge. Possiamo solo guardarlo stare male e cercare di interpretare i suoi segnali.

Oggi la sua situazione è sempre più grave: non riesce a digerire gli alimenti, ha perso molto peso e spesso rifiuta anche la reidratazione.

Adesso abbiamo una prescrizione per effettuare una TAC, ma è stata prescritta senza anestesia. A causa del suo autismo e della sua condizione, Paolo non riuscirebbe a sottoporsi all’esame senza anestesia e, per questo, al momento siamo completamente bloccati.

Dopo sei anni chiediamo aiuto, cerchiamo un medico, uno specialista o una struttura disposta a prendere in carico la situazione e ad aiutarci a trovare finalmente una risposta”.