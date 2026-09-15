Grave lutto per l’assessora del Comune di Quartu Romina Mura. Si è spento in queste ore il caro papà Lello, figura simbolo delle battaglie di Sadali. Conosciutissimo e apprezzato da tutta la comunità, la sua viva partecipazione alla vita del paese ha fatto sì che lasciasse un segno importante nel cuore di tutti i cittadini del comune della Barbagia.

Tanti i ricordi a lui dedicati che si susseguono in queste ore, fra i quali spicca quello di Nazareno Pacifico, politico e amico fraterno: “Ciao compagno Mura, ciao caro Lello…ti abbiamo voluto un bene dell’anima…grazie per il tuo esempio e per i tuoi insegnamenti”.