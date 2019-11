Selargius, ferma un’auto fingendo di star male: poi minaccia il conducente con un coltello e lo deruba

Stava percorrendo via Roma a bordo della sua auto, quando improvvisamente è stato fermato da un uomo in cerca di aiuto. Fingendo di non stare bene è entrato nella vettura del conducente, che ha creduto alla messa in scena. Poi improvvisamente ha estratto un coltello minacciandolo di farsi consegnare il denaro, circa 300 euro. Poi si è dato alla fuga.

La vittima ha chiamato subito i carabinieri che ora stanno indagando sul caso.

Nella stessa notte, a Selargius, altre due ragazze sono state derubate, in questo caso al distributore di benzina Tamoil. Sull’episodio indaga la polizia.

I due fatti sarebbero collegati, potrebbe trattarsi della stesso malvivente che in una notte è entrato in azione ben due volte.

E’ caccia all’uomo.