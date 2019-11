Maltempo sulla Sardegna, l’avviso della Protezione Civile: temporali per 18 ore

Ancora maltempo sulla Sardegna. La protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo dalle 18 di oggi e per le successive 18 ore per temporali. Si prevedono precipitazioni a partire dai settori meridionali, in rapida espansione al resto del territorio regionale. I fenomeni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Durante i rovesci saranno possibili forti raffiche di vento. Diramato anche l’avviso di allerta per rischio idrogeologico.