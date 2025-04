I carabinieri delle Stazioni di Monserrato e Sinnai sono intervenuti ieri sera in via Istria a Selargius, presso un negozio di proprietà di un parrucchiere 57enne del luogo, dopo la segnalazione di un furto in atto.

Giunti rapidamente sul posto, hanno sorpreso all’interno del locale un disoccupato di 36 anni di Selargius, già noto alle Forze dell’Ordine, che aveva forzato l’ingresso del negozio e si era impossessato del fondo cassa.

L’immediata perquisizione personale ha permesso ai militari di rinvenire il denaro sottratto, che è stato restituito al legittimo proprietario.

L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato e, al termine delle formalità, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Cagliari Villanova, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.