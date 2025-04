Per conoscere meglio la personalità e le opere di questo grande artista, diverse entità associative quali il MEIC, la Congregazione degli Artieri, l’Arciconfraternita del Gonfalone, gli Ex allievi salesiani, l’Associazione Toniolo e la Parrocchia di Sant’Anna, hanno promosso due iniziative: una conferenza affidata a due storici dell’Università di Cagliari, Luca Lecis e Mauro Salis, che si terrà mercoledì 16 aprile alle ore 17,30, presso la sala conferenze dei Salesiani di via San’Ignazio 62 e una lectio con le statue del Lonis dei Misteri di San Michele, che si terrà martedì 6 maggio, alle ore 18, proprio nella Sacristia della chiesa ove sono custoditi i simulacri, con i medesimi relatori e con la presenza dei padri gesuiti che hanno caldeggiato un evento davvero interessante e suggestivo.