Un fiorellino accanto al suo nome e la tristezza che da ieri accompagna chi ha conosciuto la bella ragazza che viveva a Quartu Sant’Elena, volata via troppo presto.

Compagni e amici si sono stretti nel dolore, tantissime le manifestazioni d’affetto verso la giovane dopo la drammatica notizia che per lei non c’erano più speranze. Nessuna possibilità di ripresa, troppo gravi le ferite riportate mercoledì sera quando, a bordo di uno scooter con una amica, è caduta a terra. È entrata in coma e da allora non ha più ripreso conoscenza.

La famiglia ha acconsentito per la donazione degli organi. L’ultimo gesto d’amore di una ragazza che aveva tutta la vita davanti a lei ancora da vivere.