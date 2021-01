Screening “Sardi e Sicuri” a Tortolì: su 5311 tamponi 30 positivi

Si è conclusa ieri sera la campagna screening Sardi e sicuri organizzata dalla Regione Sardegna. A Tortolì sono stati eseguiti in totale nelle due giornate del 4 e 5 gennaio, 5311 tamponi (sui circa 6000 preventivati dall’iniziativa). Sono state riscontrate 30 positività che dovranno essere confermate dal tampone molecolare (già effettuato). Con un tasso di positività quindi dello 0,5%.

Il Sindaco Massimo Cannas attraverso una nota stampa ha espresso “un ringraziamento per questa importante iniziativa nella lotta al Covid-19 alla Giunta Regionale che ha scelto il nostro territorio, l’Ogliastra, per partire con una campagna mai avviata prima con l’obiettivo di azzerare la circolazione del virus. Grazie allo straordinario lavoro dell’Ats con i suoi medici e operatori sanitari che hanno mostrato anche in questa occasione la loro grande professionalità”.

E ancora un grazie rivolto dal primo cittadino a nome dell’Amministrazione Comunale e della comunità “all’esercito dei volontari delle associazioni locali, dei comitati, elementi indispensabili affinché queste due giornate si potessero realizzare e con un risultato impeccabile. Ancora una volta Tortolì ha risposto e dimostrato la sua unione. Un particolare ringraziamento ai nostri dipendenti comunali, alla polizia municipale, alla protezione civile e alle Forze dell’Ordine sempre presenti.

E infine “grazie a tutti i cittadini che hanno aderito dimostrando grande senso di responsabilità”.

Il prossimo appuntamento sarà l’11 e il 12 gennaio 2021 con un nuovo test seguendo ancora il metodo del Prof. Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell’Università di Padova, che supporta la campagna avviata dalla Regione.

In questa occasione saranno impiegati tamponi antigenici immunofluorescenti (risultato entro 24 ore attraverso l’analisi con un apposito macchinario) su tutti i soggetti risultati negativi al primo tampone, per aumentare la probabilità di intercettare eventuali positività al Covid.