Villanovafranca, in casa nasconde tre etti di marijuana: in manette 50enne

Villanovafranca. I carabinieri della locale Stazione hanno svolto nel primo pomeriggio un’operazione antidroga conclusa con l’arresto per detenzione di stupefacenti di M.A. 50 anni, residente a Villanovafranca, disoccupato, noto alle forze di polizia.

L’uomo è stato fermato in strada dai carabinieri mentre camminava da solo. Da subito si è mostrato nervoso, è stato quindi perquisito. In casa nascondeva 3 etti di marijuana. Il tutto è stato posto in sequestro.

Si trova ora agli arresti domiciliari, il rito per direttissimo fissato per domani presso il Tribunale Cagliari.