Screening per alunni e insegnanti del sud Sardegna, dalla Asl di Cagliari 150mila tamponi

Screening con 150mila tamponi in tutto il sud Sardegna prima del rientro a scuola, a campione e su base volontaria. Lo ha annunciato la Asl di Cagliari. “La ASL di Cagliari, capofila per tutto il Sud Sardegna, ha acquisito 150mila tamponi antigenici per lo screening di massa negli istituti scolastici del territorio della Asl di Cagliari, della Asl del Sulcis e della Asl del Medio Campidano. I tamponi sono destinati a tutti gli studenti delle scuole, al personale scolastico e ATA che volontariamente vorranno sottoporsi al test, per garantire un rientro in sicurezza dalle vacanze natalizie”, scrive in un comunicato stampa la Asl.

“I sindaci dei Comuni dei territori interessati potranno inviare una richiesta al SISP del Sud Sardegna (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica) e ritirare i tamponi presso l’hub della Fiera di Cagliari. Nella mail dovrà essere specificato il quantitativo richiesto”. Per le città di Cagliari e Quartu Sant’Elena sono in corso interlocuzioni con i medici di medicina generale per la definizione delle procedure. Non si sa ancora da parte di chi e in quali tempi i tamponi dovranno essere somministrati.