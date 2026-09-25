Tragedia questa notte in una palazzina a San Vito, a Lucca. Per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio al piano terra dell’edificio. Il bilancio purtroppo è drammatico: le due persone che vivevano nell’appartamento, Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, 73, sono morte. Altre 13, invece, sono rimaste intossicate fra cui 4 bambini e un neonato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato l’edificio.

La più grave è una donna di circa 60 anni ricoverata in codice rosso a Pisa, mentre non sarebbero preoccupanti le condizioni degli altri inquilini coinvolti.