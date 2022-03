Scontro sulla sosta in doppia fila a Cagliari: “Aiuta il commercio”, “No è pericolosa per i pedoni”

“La sosta in doppia fila? Per la comodità di pochi crea disagi a molti. E poi è pericoloso, è un malcostume che va combattuto”. Guido Portoghese, consigliere comunale Pd, ex presidente della commissione Viabilità, replica così al presidente e del consiglio comunale Edoardo Tocco che, difendendo il doppio senso in viale Sant’Avendrace ha dichiarato che ha “le vendite occasionali, anche con l’auto in doppia fila, danno la possibilità alle attività commerciali di sopravvivere”.

“Noi siamo assolutamente contrari alle doppie file che sono dannose per la circolazione stradale”, spiega Portoghese, “per la comodità di pochi si creano disagi ai più. Ma la minaccia maggiore è quella per la sicurezza. Le doppie file comportano dei rischi soprattutto per i pedoni perché mascherano gli attraversamenti pedonali agli automobilisti stessi. Credo anzi che debba essere fatta un’azione di contrasto a questo malcostume”.

Sullo stop a Sant’Avendrace Portoghese condanna la procedura: “Sbagliato fare il referendum senza prima essere certi della fattibilità dell’opera. Servivano gli approfondimenti tecnici sul trasporto pubblico locale. Perché spesso deviare significa far perdere velocità commerciale”.